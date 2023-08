Ο Βρετανός ΥΠΕΞ στο Πεκίνο: Θέλουμε ρεαλιστική σχέση με την Κίνα

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι δήλωσε την Τετάρτη ότι το Λονδίνο θέλει να έχει ρεαλιστική σχέση με το Πεκίνο, αλλά προειδοποίησε ότι θα παραμείνει ξεκάθαρος ως προς τους τομείς στους οποίους οι δύο χώρες διαφωνούν.

Ο Κλέβερλι πραγματοποιεί πολυαναμενόμενο ταξίδι στην Κίνα, σε μία προσπάθεια να βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έπειτα από χρόνια εντάσεων για ζητήματα ασφάλειας, επενδύσεων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι θα ήταν λάθος να προσπαθήσουμε να απομονώσουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο ή να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή χωρίς τη συμβολή της.

«Είμαστε ξεκάθαροι ως προς τους τομείς όπου έχουμε θεμελιώδεις διαφωνίες με την Κίνα και θίγουμε αυτά τα ζητήματα όταν συναντιόμαστε», είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε επίσης ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστική και λογική σχέση εργασίας με την Κίνα λόγω των θεμάτων που μας επηρεάζουν ανά τον κόσμο», όπως εξήγησε.

Ο Κλέβερλι είναι ο υψηλότερος Βρετανός αξιωματούχος που επισκέπτεται τη χώρα την τελευταία εξαετία.

Ωστόσο, τόσο ο ίδιος, όσο και συνολικά η βρετανική κυβέρνηση, δέχονται πιέσεις από βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της πρώην πρωθυπουργού Λιζ Τρας, που επιδιώκουν το Λονδίνο να σκληρύνει τη στάση του απέναντι στην Κίνα και να χαρακτηρίσει τη χώρα ως «απειλή για τη βρετανική εθνική ασφάλεια».

