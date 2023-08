Γερουσία: Ο Μιτς Μακόνελ «πάγωσε» ξανά κατά την διάρκεια δηλώσεων

Ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ φάνηκε να παγώνει και πάλι κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Κόβινγκτον του Κεντάκι.

Ο Ρεπουμπλικανός Γερουσιαστής σταμάτησε για περισσότερα από 30 δευτερόλεπτα αφού τον ρώτησαν αν θα διεκδικήσει την επανεκλογή του.

Οταν έγινε φανερό ότι ο Μακόνελ δεν μπορούσε να απαντήσει, ένας βοηθός τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ακούσατε την ερώτηση, γερουσιαστά;». Ο Μακόνελ συνέχισε να μην ανταποκρίνεται.

U.S. Senate Minority leader Mitch McConnell freezes again while speaking at a press conference pic.twitter.com/NyPIWytNeJ

— BNO News (@BNONews) August 30, 2023