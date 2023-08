Ο Γκραντ Σαπς νέος υπουργός Άμυνας της Βρετανίας

ΟΒρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε ότι ο Γκραντ Σαπς θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού Άμυνας, αντικαθιστώντας τον Μπεν Γουάλας, ο οποίος παραιτήθηκε, νωρίτερα σήμερα Πέμπτη.

Ο Γκραντ Σαπς, πρώην υπουργός Ενεργειακής Ασφαλείας, από το 2010 και μετά, έχει διατελέσει υπουργός Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών, καθώς και επικεφαλής των κόμματος των Τόρις.

Η Κλερ Κουτίνιο θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού Ενεργειακής Ασφάλειας, στο πλαίσιο μίνι ανασχηματισμού.

Claire Coutinho MP @ClaireCoutinho has been appointed Secretary of State for Energy Security and Net Zero @energygovuk pic.twitter.com/PGIx7l6xDM

Ο σκιώδης υπουργός Άμυνας των Εργατικών, Τζον Χίλι, συνεχάρη τον Γκραντ Σαπς για τον νέο του ρόλο, αλλά προειδοποίησε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη μετά από μία δεκαετία αποτυχίας των Συντηρητικών.

Ο βουλευτής των Εργατικών ανέφερε σε μήνυμά του στο X, πρώην Twitter: «Συγχαίρω τον Γκραντ Σαπς σήμερα. Το πρώτο καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι να κρατήσει τη χώρα μας ασφαλή και θα συνεργάζομαι πάντα με τον νέο υπουργό Άμυνας σε αυτή τη βάση, ειδικά για την Ουκρανία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πάντως, ότι «μετά από 13 χρόνια αποτυχιών των Συντηρητικών στην άμυνα, μία αλλαγή στην κορυφή» δεν θα ανατρέψει τα δεδομένα.

I congratulate @grantshapps today

The first duty of any government is to keep our country safe & I will always work with the new Defence Secretary on this basis, especially on Ukraine

But after 13 years of Tory defence failures, a change at the top will not change this record

— John Healey MP (@JohnHealey_MP) August 31, 2023