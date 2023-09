ΗΠΑ: Ήρθε η ώρα να οριοθετηθούν τα χερσαία σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Αμος Χοκστάιν δήλωσε χθες Πέμπτη ότι ήρθε η ώρα να οριοθετηθούν τα χερσαία σύνορα μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, μετά την επίβλεψη θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες τεχνικά βρίσκονται σε πόλεμο.

«Ηρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο (…) που επέτρεψε να επιτευχθεί αποτέλεσμα στα θαλάσσια σύνορα, και επίσης να εργαστούμε για την ειρήνη», δήλωσε ο ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την ασφάλεια της Ενέργειας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο τέλος επίσκεψης στη Βηρυτό.

Τον Οκτώβριο του 2022, έπειτα από μακρά μεσολάβηση του Χοκστάιν, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν «ιστορική» συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων τους και άρσης των εμποδίων στην υπεράκτια έρευνα υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Ο Λίβανος, ο οποίος βασίζεται στην παρουσία φυσικών πόρων για να αντιμετωπίσει πρωτοφανή οικονομική κρίση, άρχισε την περασμένη εβδομάδα την ερευνητική γεώτρηση στο τεμάχιο 9, θέση του πιθανού κοιτάσματος Κανά, μέρος του οποίου βρίσκεται στα χωρικά ύδατα του Ισραήλ.

.@amoshochstein at the conclusion of his two-day visit: “As Lebanon takes steps to put the country on the path toward economic growth and peace, it can count on the U.S. for continued support.” pic.twitter.com/1GlV2GZPfq

— U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 31, 2023