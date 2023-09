Νεβάδα: Ενας νεκρός και χιλιάδες εγκλωβισμένοι στο φεστιβάλ Burning Man

Ερευνα διενεργείται στη Νεβάδα μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου στο φεστιβάλ Burning Man, κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας.

Χιλιάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στον χώρο του φεστιβάλ όταν η σφοδρή βροχόπτωση μετέτρεψε το έδαφος σε απέραντο λασπότοπο.

Revelers attending the Burning Man festival in the Nevada desert were asked to shelter in place and conserve food and water after a rainstorm turned the site into mud https://t.co/YInPmKxLnh pic.twitter.com/lVzmyOnlgl

— Reuters (@Reuters) September 3, 2023