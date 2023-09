Η Βρετανία λέει πως η Ρωσία στρατολογεί μετανάστες και πολίτες γειτονικών χωρών

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Βρετανίας ανέφερε πως η Ρωσία στρατολογεί μετανάστες από χώρες της κεντρικής Ασίας και υπηκόους γειτονικών χωρών για πολεμήσουν στην Ουκρανία, γνωστοποίησε χθες το βρετανικό υπουργείο Αμυνας μέσω X (του πρώην Twitter).

«Υπάρχουν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια μετανάστες από την κεντρική Ασία στη Ρωσία, τους οποίους το Κρεμλίνο πιθανόν θεωρεί δυνητικά στρατεύσιμους», υποστήριξε το υπουργείο Αμυνας στο Λονδίνο.

