«Κρίσιμη στιγμή» για την παιδική εργασία – Το μέλλον εκατομμυρίων ανηλίκων σε κίνδυνο

Το μέλλον εκατομμυρίων παιδιών κινδυνεύει, καθώς ολοένα περισσότεροι ανήλικοι απομακρύνονται από το σχολείο για να εργαστούν, τονίζει στο BBC ο επικεφαλής του Οργανισμού Εργασίας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γκίλμπερτ Χούνγκμπο, γενικός διευθυντής τoυ Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), δήλωσε ότι καταγράφεται «οπισθοδρόμηση» σε διάφορες περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο λόγω των παγκόσμιων οικονομικών προβλημάτων.

Κάποιες από τις χειρότερες μορφές εργασίας αφορούν σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Όπως είπε, απαιτείται επείγουσα δράση.

«Το φαινόμενο Covid και η άνοδος του πληθωρισμού και του κόστους ζωής, που ακολούθησε, απλώς έκανε τα πράγματα χειρότερα», τόνισε. «Αν δεν δράσουμε τώρα και δεν δράσουμε αποφασιστικά και γρήγορα, το πρόβλημα θα (συνεχίσει να) επιδεινώνεται», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο ΟΗΕ στις αρχές του 2020, περίπου 160 εκατομμύρια παιδιά αναγκάζονται να εργαστούν.

Η παγκόσμια πρόοδος για τον τερματισμό της έχει «παγώσει» για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια. Ο Γκ. Χούνγκμπο, πρώην πρωθυπουργός του Τόγκο, εξήγησε πως τα πρώτα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η τάση συνεχίζεται.

Η πίεση λόγω της ακρίβειας –που οφείλεται εν μέρει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία– για ορισμένες οικογένειες «έκανε τη διαφορά μεταξύ του να έχουν ένα γεύμα την ημέρα ή όχι», σύμφωνα με τον Χούνγκμπο.

