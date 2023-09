Ποιος είναι ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο επικρατέστερος για νέος υπουργός Αμυνας της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε τον Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής της κύριας υπηρεσίας ιδιωτικοποιήσεων της Ουκρανίας, να αναλάβει καθήκοντα υπουργού Αμυνας της χώρας σε καιρό πολέμου. Η υποψηφιότητα του Ουμέροφ πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο πριν διοριστεί.

Ακολουθούν ορισμένα στοιχεία για τον Ουμέροφ, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει τον Ολέξιι Ρέζνικοφ στη θέση του υπουργού Αμυνας.

Τάταρος της Κριμαίας

Ο Ουμέροφ, 41 ετών, γεννήθηκε στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν από οικογένεια Τατάρων της Κριμαίας (τουρκικός λαός από την ουκρανική χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας που προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014).

Ukraine’s President Zelensky has tapped a Crimean Tatar executive, Rustem Umerov, to be the country’s new minister of defense, changing the ministry’s leadership amid graft controversies at the ministry https://t.co/D4P7uetGug — The Wall Street Journal (@WSJ) September 4, 2023

Η οικογένειά του απελάθηκε από την τότε σοβιετική Κριμαία, τη δεκαετία του 1940. Από το 2020, ο Ουμέροφ είναι μέλος ομάδας εργασίας της ουκρανικής κυβέρνησης, η οποία σχεδιάζει τη στρατηγική για τον τερματισμό της κατοχής της Κριμαίας.

Θητεία στο Ταμείο Κρατικής Περιουσίας

Τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Ουμέροφ, τότε βουλευτής του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Holos, έγινε επικεφαλής του Ταμείου Κρατικής Περιουσίας, οργανισμού που ασχολείται με την πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες επενδυτές.

Του πιστώνεται η αποκατάσταση ενός θεσμού που έχει συχνά βυθιστεί σε σκάνδαλα διαφθοράς, καθώς και η συγκέντρωση εσόδων-ρεκόρ για το κράτος κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Ταλαντούχος» διαπραγματευτής

Ο Ουμέροφ, ο οποίος περιγράφεται ως ταλαντούχος διαπραγματευτής από ανθρώπους του περιβάλλοντός του, ήταν μέλος της ουκρανικής ομάδας που διεξήγαγε διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022, ένα μήνα μετά την εισβολή της Ρωσίας.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy said he would dismiss Defense Minister Oleksii Reznikov from his post and would ask parliament to replace him with Rustem Umerov, head of Ukraine’s main privatization fund https://t.co/DbThywAzWO pic.twitter.com/ZdCeu8tm41 — Reuters (@Reuters) September 4, 2023

Συμμετείχε επίσης στις συνομιλίες για τη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας και για την ανταλλαγή αιχμαλώτων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών του τάγματος Αζόφ, που αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης για τη νότια πόλη Μαριούπολη το 2022.

Ηταν μέλος της αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον Ουκρανό πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στη Σαουδική Αραβία τον Μάιο και συνόδευσε επίσης την πρώτη κυρία, Ολένα Ζελένσκα, κατά την επίσκεψή της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Μάρτιο.

Καριέρα στον ιδιωτικό τομέα

Ο Ουμέροφ ξεκίνησε την καριέρα του στον ιδιωτικό τομέα. Εντάχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους φορείς κινητής τηλεφωνίας της Ουκρανίας το 2004.

Το 2013 δημιούργησε τη δική του επενδυτική εταιρεία, την ASTEM. Εχει πτυχίο στα οικονομικά και μεταπτυχιακό στα χρηματοοικονομικά.

Επιστολή παραίτησης Ρέζνικοφ

Εν τω μεταξύ, ο Ουκρανός υπουργός Αμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ υπέβαλε την επιστολή παραίτησής του στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ τη Δευτέρα.

I have submitted my letter of resignation to Ruslan Stefanchuk @r_stefanchuk, Chairman of the Parliament of Ukraine @verkhovna_rada

It was an honor to serve the Ukrainian people and work for the #UAarmy for the last 22 months, the toughest period of Ukraine’s modern history.

🇺🇦 pic.twitter.com/x4rXXcrr7i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 4, 2023

Ο Ζελένσκι δήλωσε χθες Κυριακή ότι αποφάσισε να αντικαταστήσει τον υπουργό Αμυνας του πολέμου.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό στην αμυντική ηγεσία της Ουκρανίας από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Με πληροφορίες από Reuters