Άδεια άνευ αποδοχών για τη Βεστάγκερ που μπαίνει στην «κούρσα» για την προεδρία της ΕΤΕπ

Την επίσημη υποψηφιότητά της για τη θέση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε το απόγευμα μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δηλώνοντας παράλληλα ότι από σήμερα θα λάβει άδεια άνευ αποδοχών.

As of today, I am officially a candidate for the presidency of the #EuropeanInvestmentBank. I am taking leave from the @EU_Commission to focus on my candidacy until the appointment is made. @EIB 🇪🇺 pic.twitter.com/RDiqHrpbhn

— Margrethe Vestager (@vestager) September 5, 2023