Τι θέλει ο Πούτιν από τη Βόρεια Κορέα και τι είναι έτοιμος να δώσει σε αντάλλαγμα

Το σενάριο επίσκεψης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στη Ρωσία για συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν αναπαράγεται σε πλήθος δημοσιεύματα, έπειτα από σχετική αναφορά Αμερικανού αξιωματούχου.

Το ταξίδι θα υπογράμμιζε την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, τη στιγμή μάλιστα που οι δύο απομονωμένοι ηγέτες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Τι θα σήμαινε πιθανό ταξίδι του Κιμ στη Ρωσία;

Από πέρυσι, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Βόρεια Κορέα παρέχει στη Ρωσία βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και άλλα πυρομαχικά, πολλά από τα οποία είναι πιθανότατα αντίγραφα πυρομαχικών της σοβιετικής εποχής.

«Η Ρωσία έχει επείγουσα ανάγκη από (πολεμικά εφόδια). Αν όχι, πώς θα μπορούσε ο υπουργός Αμυνας μιας ισχυρής χώρας που βρίσκεται σε πόλεμο να έρθει σε μία μικρή χώρα όπως η Βόρεια Κορέα;» σχολίασε ο Κιμ Ταεγού, πρώην επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Ενοποίησης της Κορέας στη Σεούλ.

North Korean leader Kim Jong Un may soon meet President Vladimir Putin on Russian soil and discuss potential arms deals, a US national security official has said. Here’s what can be expected from the talks https://t.co/7Dlelw7toz pic.twitter.com/L9byjem2ft

— Reuters (@Reuters) September 6, 2023