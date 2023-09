Από φέτος οι Ρώσοι μαθητές θα διδάσκονται πώς να χειρίζονται όπλα

Με τη βοήθεια ενός νέου προγράμματος σπουδών, η Ρωσία επιβάλλει πολεμική προπαγάνδα στους μαθητές στην Ουκρανία, νέες απόψεις για την ιστορία και εισάγει στρατιωτικές δεξιότητες για να μειώσει τον χρόνο προετοιμασίας για περαιτέρω επιστράτευση, αναφέρει σε ανάρτησή του το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Οπως σημειώνεται, το νέο σχολικό έτος στη Ρωσία ξεκίνησε με ένα καινούργιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο στρατιωτική εκπαίδευση όσο και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου για την ουκρανική ιστορία.

«Η νέα σχολική χρονιά της Ρωσίας ξεκίνησε με ένα νέο πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει τόσο τις στρατιωτικές δεξιότητες όσο και την άποψη του Κρεμλίνου για την ιστορία της Ουκρανίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε προσωπικά ένα ανοιχτό μάθημα με 30 μαθητές την πρώτη ημέρα του τριμήνου», αναφέρει το βρετανικό υπουργείο βασιζόμενο πάντα στις καλά ενημερωμένες βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 06 September 2023.

Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/cbPJ1TMN7E

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IFuBWE9WPL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 6, 2023