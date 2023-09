Βουτιά κατά 70% των καταλυμάτων Airbnb στη Νέα Υόρκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Κατά 70% μειώθηκε ο αριθμός των διαθέσιμων Airbnb καταλυμάτων στη Νέα Υόρκη μετά την εφαρμογή του νέου νόμου που υποχρεώνει τους διαχειριστές διαμερισμάτων βραχείας μίσθωσης να καταγράψουν τα σπίτια τους. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι χιλιάδες άλλα διατίθενται παράνομα, χωρίς να έχουν αρχειοθετηθεί όπως προβλέπεται. Η μείωση που σημειώθηκε από τις 4 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου, οπότε τέθηκαν σε εφαρμογή τα νέα μέτρα, απηχεί τα 15.000 καταλύματα που εξαφανίστηκαν αιφνίδια από τις λίστες του Airbnb τον τελευταίο μήνα. Tα στοιχεία προέρχονται από την οργάνωση Inside Airbnb, μια ομάδα που παρακολουθεί τις καταχωρίσεις στην πλατφόρμα. Τον Αύγουστο υπήρχαν 22.000 ακίνητα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης στην ιστοσελίδα και στις 5 Σεπτεμβρίου ο αριθμός αυτός είχε περιοριστεί στις 6.841. Κάποια από τα ακίνητα είχαν πάντως μετατραπεί σε μακροπρόθεσμης μίσθωσης που προϋποθέτει ότι μπορούν να ενοικιαστούν για 30 τουλάχιστον μέρες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα διαμερίσματα μακροπρόθεσμης μίσθωσης εκτοξεύτηκαν από 11.000 σε 32.612 στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει λοιπόν ότι ο νέος νόμος εφαρμόζεται αποτελεσματικά και μάλιστα σε μια στιγμή που οι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζουν υψηλά ενοίκια και στεγαστική επισφάλεια. Παράλληλα, οι μισθώσεις για μικρό χρονικό διάστημα επιτείνουν κοινωνικά προβλήματα όπως ο θόρυβος, τα σκουπίδια και η εγκληματικότητα σε οικοδομικά συγκροτήματα και ολόκληρες γειτονιές.

Ορδές μεταναστών

Την ίδια στιγμή, εντάσεις προκαλεί το μεταναστευτικό στην πόλη, καθώς κάθε μήνα φτάνουν εκεί 10.000 νέοι οικονομικοί μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Η μεταναστευτική κρίση «θα καταστρέψει τη Νέα Υόρκη», κατήγγειλε ο Ερικ Ανταμς, Δημοκρατικός δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης. Οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προάσπισης των μεταναστών και αποκηρύχθηκαν ως ρατσιστικές. «Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, του οποίου δεν έβλεπα τη λύση. Σε αυτό δεν βλέπω τη λύση», επέμεινε εκείνος. Tην Πέμπτη ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά περίπου 20.000 παιδιά μεταναστών που έφτασαν πρόσφατα στη Νέα Υόρκη, γεγονός που δοκιμάζει και το εκπαιδευτικό σύστημα στη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ.

Σε διάστημα ενάμιση χρόνου περισσότεροι από 110.000 μετανάστες έφτασαν στη Νέα Υόρκη, μια πόλη με 8,5 εκατ. κατοίκους. Κάποιους από αυτούς τους έστειλαν από πολιτείες στα σύνορα με το Μεξικό Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες, οι οποίοι ναυλώνουν λεωφορεία για να μεταφέρουν τους μετανάστες σε προπύργια των Δημοκρατικών, όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον και το Λος Αντζελες.

Στις ΗΠΑ το μεταναστευτικό είναι ένα φλέγον πολιτικό ζήτημα, με τους Ρεπουμπλικανούς να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να κατηγορήσουν τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ότι έχει μετατρέψει τα σύνορα της χώρας με το Μεξικό σε σημείο διέλευσης παράτυπων μεταναστών. Η πόλη της Νέας Υόρκης, βάσει της νομοθεσίας της, είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατάλυμα, τροφή και φροντίδα σε όποιον υποβάλει αίτηση για παροχή ασύλου.

Ο Ανταμς, Αφροαμερικανός πρώην αστυνομικός, ζητεί επίμονα τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. «Η συμπόνια των Νεοϋορκέζων είναι πιθανόν αστείρευτη, όμως οι πόροι μας δεν είναι», είχε επισημάνει τον Αύγουστο. Ωστόσο οι δηλώσεις του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από ενώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η New York Immigration Coalition κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι «ρίχνει την ευθύνη για την κακή διαχείριση των νέων αφίξεων στους ευάλωτους ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια και μια ευκαιρία». «Αυτή η επικίνδυνη ρητορική είναι κάτι που περιμέναμε από έναν ακροδεξιό πολιτικό», σχολίασαν οι ενώσεις Coalition for the Homeless Legal Aid Society σε κοινή ανακοίνωσή τους. Τα σχόλια του Ανταμς «έχουν στόχο να δημιουργήσουν φόβο με ανεύθυνο τρόπο», πρόσθεσαν.