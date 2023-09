Η κακοκαιρία «Daniel» χτυπάει και τη Λιβύη – Δεκάδες νεκροί και μεγάλες καταστροφές (βίντεο)

Η σφοδρή κακοκαιρία «Ντάνιελ» σάρωσε και την ανατολική Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και δρόμους. Προηγούμενος απολογισμός από κυβερνητικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δύο αγνοουμένους.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν ανέβει στις στέγες των σπιτιών τους ή πάνω στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθεια να λάβουν βοήθεια, καθώς ο «Daniel» έπληξε τις πόλεις Βεγγάζη, Σους, Αλ Μπάιντα, Αλ Μαρτζ και Ντέρνα προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση ακραίας έκτακτης ανάγκης, δίνοντας εντολή για κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων και επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας. καθώς η καταιγίδα έπληξε τη χώρα χθες, Κυριακή, και σήμερα.

Τέσσερα σημαντικά λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Λιβύη, τα Ρας Λανούφ, Ζουεϊτίνα, Μπρέγκα και Ες Σίντρα, έκλεισαν από το απόγευμα του Σαββάτου και για τρεις ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο μηχανικοί.

Our hearts are with the people of Libya .. May God assist them. ❤🇱🇾#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/tzYqAdH5ZR

