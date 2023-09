Η κακοκαιρία «Daniel» σαρώνει τη Λιβύη – Τουλάχιστον 150 οι νεκροί

Η σφοδρή κακοκαιρία «Ντάνιελ» χτύπησε και τη Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 150 ανθρώπων, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και δρόμους.

Οπως αναφέρει ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να «αυξηθεί αισθητά» καθώς υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν ανέβει στις στέγες των σπιτιών τους ή πάνω στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθεια να λάβουν βοήθεια, καθώς ο «Daniel» έπληξε τις πόλεις Βεγγάζη, Σους, Αλ Μπάιντα, Αλ Μαρτζ και Ντέρνα προκαλώντας μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και σπίτια.

Το κανάλι Almostkbal δημοσίευσε εικόνες από έναν δρόμο που κατέρρευσε μεταξύ της Σους και του Σαχάτ, όπου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κυρήνης, που ιδρύθηκε από Eλληνες και έχει ενταχθεί στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.

The city of Derna in eastern Libya has been declared a disaster zone after Medicane Daniel caused catastrophic flash flooding across the area overnight. Many residential buildings have been destroyed along the riverbanks. I fear we might be facing a mass casualty event. pic.twitter.com/QoVp8vzjpp

— Nahel Belgherze (@WxNB_) September 11, 2023