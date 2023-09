Λιβύη: Ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ ίσως διεκδικήσει την προεδρία της χώρας

Ο πρωτότοκος γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ δήλωσε σήμερα ότι είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της χώρας, όμως προειδοποίησε ότι εκλογές θα οργανωθούν μόνο αν υπάρχει σταθερότητα και αναλάβει τη διακυβέρνηση μια νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Η Λιβύη βυθίστηκε στο χάος μετά την εξέγερση του 2011 και από το 2014 διχάστηκε μεταξύ ανατολικών και δυτικών δυνάμεων που συγκρούονταν μεταξύ τους. Μολονότι δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές συγκρούσεις μετά την κατάπαυση του πυρός, το 2020, τα ρήγματα παραμένουν.

Ο Ελσεντίκ Χάφταρ καλλιεργεί τη δημόσια εικόνα του μέσω των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς προς το παρόν είναι αβέβαιο αν ο ίδιος ο 79χρονος Χαλίφα Χάφταρ θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία στο μέλλον.

Elseddik, #son of Libya’s Haftar, positions himself for presidential bid | #Reuters

Meaningful interview. Note the clear anti-Dabaiba stance.

Timing is obviously horrendous.https://t.co/sKfH5dp8Xz

