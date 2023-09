Αρμενία – ΗΠΑ: Ξεκίνησαν κοινά στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στο Γερεβάν

Η Αρμενία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν σήμερα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένης έντασης στις σχέσεις της Αρμενίας με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν.

Η δεκαήμερη άσκηση, με την ονομασία «Eagle Partner», στην οποία συμμετέχουν 85 Αμερικανοί και 175 Αρμένιοι στρατιώτες, έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους Αρμένιους για να συμμετάσχουν σε διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές. Η άσκηση πραγματοποιείται σε δύο κέντρα εκπαίδευσης κοντά στην πρωτεύουσα Γερεβάν.

1/4 “In the framework of preparation for participation in Intl #peacekeeping missions the #Armenia–#U_S. joint exercise “#EAGLE_PARTNER_2023” will be held from 11-20 Sept in Armenia,particularly in “Zar”Training Center of the Peacekeeping Brigade and N Training Center of the MoD. pic.twitter.com/FkCJEVpZua

— Suren Papikyan (@papikyan_suren) September 6, 2023