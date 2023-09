Θωρακισμένη πολυτέλεια: Το… μυστήριο πράσινο τρένο της οικογένειας Κιμ

Οι περισσότεροι ηγέτες συνηθίζουν να μετακινούνται από τη μια γωνιά του κόσμου σε μιαν άλλη αεροπορικώς. Για ευκολία και οικονομία χρόνου. Οχι ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας επέλεξε να κάνει ένα ταξίδι άνω των 1.000 χιλιομέτρων έως το Βλαδιβοστόκ, στο κατά τόπους «αρχαίο» σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας του, με ένα τρένο-συνώνυμο της μυστικότητας, προκειμένου να νιώθει ασφαλής.

The meeting of Putin and Kim Jong Un will likely take place in Vladivostok – CNN.

Their first meeting ever also took place there, in April 2019.

Putin has already arrived to Vladivostok on Monday, the Kremlin reported. Kim Jong Un is most likely traveling there by train now.… pic.twitter.com/bc453U7HnL

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 11, 2023