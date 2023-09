«Ποτάμι» 2 εκατ. λίτρων κόκκινου κρασιού σε πόλη της Πορτογαλίας (Βίντεο)

Οι κάτοικοι μιας μικρής πορτογαλικής πόλης 2.200 κατοίκων ξύπνησαν το πρωί της Κυριακής μπροστά σε μια σκηνή σχεδόν βιβλικής καταστροφής.

Η πόλη ήταν αδιάβατη και στους δρόμους κυλούσαν χείμαρροι από εκατομμύρια λίτρα κόκκινου κρασιού.

Όπως σύντομα διαπιστώθηκε, δύο δεξαμενές του ντόπιου αποστακτηρίου είχαν σπάσει, πλημμυρίζοντας το Σάο Λουρέντζο ντο Μπάιρο (São Lourenço do Bairro) με κρασί, ποσότητας όσο μια πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων.

Οι ντόπιοι εκτιμούν πως στους δρόμους χύθηκαν 2,2 εκατομμύρια λίτρα – ή, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, 2,933,333 μπουκάλια κρασιού.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να εκτρέψουν το άλικο αλκοολούχο ποτάμι εγκαίρως, προτού καταλήξει στο ποτάμι Σέρτιμα που τροφοδοτεί τον μεγαλύτερο ταμιευτήρα νερού της Πορτογαλίας και υποστηρίζει ένα δίκτυο υγροτόπων, ελών και οικοσυστημάτων.

Κανείς δεν τραυματίστηκε στο ατύχημα αυτό, ωστόσο οι δημοτικές αρχές ακόμη επιθεωρούν την περιοχή, αξιολογώντας τυχόν ζημιές σε δομές και σπίτια.

A river of red wine ran through a Portuguese village on Monday (11 September) after a distillery’s tanks failed, releasing around 2.2 million litres of the drink into the streets of São Lourenço do Bairro. pic.twitter.com/wdxLVIzU0a

