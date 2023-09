ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκινά έρευνα για παραπομπή του Μπάιντεν

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Κέβιν Μακάρθι, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας κατά του προέδρου Τζο Μπάιντεν, μία κίνηση που ενθαρρύνεται από τη δεξιά πλευρά του κόμματός του.

«Ζητώ από τις επιτροπές της Βουλής να ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για την παραπομπή του προέδρου Τζο Μπάιντεν», είπε ο Μακάρθι στους δημοσιογράφους. «Θα πάμε όπου μας βγάλουν τα στοιχεία», συμπλήρωσε.

«Τους τελευταίους μήνες, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν αποκαλύψει σοβαρούς και αξιόπιστους ισχυρισμούς για τη συμπεριφορά του Προέδρου Μπάιντεν – μια κουλτούρα διαφθοράς», πρόσθεσε.

Οι Ρεπουμπλικάνοι, που ελέγχουν τη Βουλή, κατηγόρησαν τον Μπάιντεν ότι επωφελήθηκε όσο διατελούσε αντιπρόεδρος -από το 2009 έως το 2017- από τα επιχειρηματικά εγχειρήματα του γιου του, Χάντερ Μπάιντεν, αν και δεν έχουν παρουσιάσει στοιχεία.

Ο Χάντερ Μπάιντεν, ο 53χρονος γιος του Δημοκρατικού προέδρου, έχει μετατραπεί σε αγαπημένο στόχο της αμερικανικής δεξιάς. Τον κατηγορούν πως είχε αμφίβολης νομιμότητας δοσοληψίες στην Ουκρανία και στην Κίνα ενόσω ο Τζο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017), κεφαλαιοποιώντας το δίκτυο επαφών και το όνομα του πατέρα του.

Ο Μακάρθι είπε ότι οι βουλευτές σε πολλές επιτροπές θα αρχίσουν να συλλέγουν στοιχεία για πιθανές οικονομικές παραβάσεις.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023