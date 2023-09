Meteo: Η κακοκαιρία Daniel δημιούργησε «λίμνες» στη Σαχάρα

Μετά το καταστροφικό πέρασμα από τη χώρα μας, η κακοκαιρία Daniel έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα τη Βόρεια Αφρική και ιδιαίτερα τη Λιβύη, όπως επισημαίνει το meteo.

Αποκαλυπτικές ως προς την έκταση των πλημμυρών είναι οι εικόνες από το δορυφόρο Sentinel ΙΙ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus.

Στη διπλή εικόνα απεικονίζεται η Βορειοανατολική Λιβύη, πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Daniel. Oπως φαίνεται, στις πλημμυρισμένες εκτάσεις σχηματίστηκαν υδάτινες επιφάνειες που προσομοιάζουν με «λίμνες», στην καρδιά της Σαχάρας.

#ImageOfTheDay#StormDaniel causes severe floods in #Libya 🇱🇾

➡️At least 5,200 casualties have been reported and 8,000 people are still missing

The flooded areas🟦after Daniel’s passage through the Libyan desert are visible when comparing the #Sentinel2 images of↙️2 &↘️12 Sept pic.twitter.com/IEimCGouAh

— Copernicus EU (@CopernicusEU) September 13, 2023