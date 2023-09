Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από έκρηξη

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε την Τετάρτη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κοντά στο τείχος της Γάζας, ανακοίνωσε το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας.

Βίντεο από drone στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης δημοσιοποίησε ο ισραηλινός στρατός.

«Τις τελευταίες ώρες, εκατοντάδες ταραξίες συμμετείχαν σε επεισοδιακή διαδήλωση κοντά στο τείχος ασφαλείας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Σύμφωνα με αυτήν, Παλαιστίνιοι επιχείρησαν να πυροδοτήσουν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό δίπλα στο τείχος, ο οποίος εξερράγη πρόωρα, με αποτέλεσμα ορισμένοι εξ αυτών να βρουν τον θάνατο.

This is the moment rioters placed an explosive device on the Gaza security fence during a violent riot, attempting to hurt Israelis, only to have it backfire at them.

Ultimately, terrorism ends up harming everyone involved. pic.twitter.com/RoO2UrDabF

— Israel Defense Forces (@IDF) September 13, 2023