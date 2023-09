Κίνα: «Ξεκάθαρη πράξη προστατευτισμού» η έρευνα της Κομισιόν για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα

Μια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κινεζικά ηλεκτροκίνητα οχήματα, που πιστεύεται ότι επωφελήθηκαν από κρατικές επιδοτήσεις, θα έχει «αρνητικό» αντίκτυπο στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις, προειδοποίησε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας.

Η έρευνα, που άρχισε χθες, Τετάρτη, θα καθορίσει αν απαιτούνται τιμωρητικοί δασμοί για να προστατευθούν οι παραγωγοί της Ε.Ε. απ’ αυτό που η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε ως «πλημμύρα» φτηνότερων εισαγωγών κινεζικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

→ Chinese electric vehicles

The launching of an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China was one of the announcements made yesterday by President @vonderleyen at #SOTEU ↓ https://t.co/KPK8bZQhdK

— European Commission (@EU_Commission) September 14, 2023