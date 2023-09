Ρωσία: Μέλη της ασφάλειας του Κιμ απολύμαναν την καρέκλα του στη συνάντηση με τον Πούτιν (βίντεο)

Μέλη της ασφάλειας του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να απολυμάνουν την καρέκλα στην οποία κάθισε ο Κιμ κατά τη συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Kommersant.

Σε απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποίησε η εφημερίδα φαίνεται μέλος της ασφάλειας της Βόρειας Κορέας, με λευκά γάντια, να σκουπίζει προσεκτικά τη μαύρη καρέκλα του Κιμ και να ψεκάζει με μια αδιευκρίνιστη ουσία.

North Korean Leader Kim Jong-Un’s chair was thoroughly cleaned and subjected to a radiation test before the meeting with Putin pic.twitter.com/k3WugTsgmT

— EHA News (@eha_news) September 13, 2023