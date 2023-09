ΟΗΕ για πλημμύρες στη Λιβύη: «Οι περισσότεροι θάνατοι θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί»

Εντείνονται σήμερα οι διεθνείς προσπάθειες να παρασχεθεί βοήθεια στη Λιβύη, η οποία επλήγη από φονικές πλημμύρες που κατέστρεψαν την παράκτια πόλη Ντέρνα και άφησαν πίσω τους χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, λόγω του τεράστιου όγκου νερού από την καταιγίδα Daniel, έσπασαν τα κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα που διατρέχει την πόλη Ντέρνα, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

Εκατοντάδες σάκοι για πτώματα είναι τοποθετημένοι στη σειρά στους γεμάτους λάσπη δρόμους της πόλης, εν αναμονή της αποτέφρωσης των θυμάτων. Κάτοικοι σε κατάσταση σοκ και βυθισμένοι στο πένθος αναζητούν τους αγνοούμενους συγγενείς τους στα κατεστραμμένα κτίρια και εκσκαφείς απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Ο ΟΗΕ, οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν δεσμευθεί να στείλουν σωστικά συνεργεία και βοήθεια –κυρίως τρόφιμα, νερό, καταλύματα και ιατρικό εξοπλισμό– στη Λιβύη.

Ωστόσο, η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές παραμένει δύσκολη, καθώς έχουν καταστραφεί γέφυρες και δρόμοι, έχουν υποστεί ζημιές τηλεφωνικές γραμμές και καλώδια ηλεκτροδότησης. Επιπλέον μόνο δύο από τις επτά εισόδους στην Ντέρνα είναι ανοικτές.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τουλάχιστον 30.000 άνθρωποι στην Ντέρνα, μια πόλη με περίπου 125.000 κατοίκους, είναι πλέον άστεγοι.

Libya has recently the deadliest flood of the 21st century, with 7,000 confirmed deaths and an estimated 20,000 more feared dead.#Libya l #ليبيا l #LibyaFloods pic.twitter.com/X7wr6rMN4C

— Globe Eye News (@GlobeEyeNews) September 14, 2023