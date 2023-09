Κίνα: Θρίλερ με τον εξαφανισμένο υπουργό Αμυνας, που πλέον φέρεται να βρίσκεται υπό έρευνα

Οι υποψίες για την ανεξήγητη απουσία του Κινέζου υπουργού Aμυνας Λι Σανγκφού επί εβδομάδες έλαβαν νέα διάσταση την Παρασκευή, καθώς ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι διενεργείται έρευνα, ενώ ένας κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης διερωτάται εάν έχει τεθεί σε κατ′ οίκον περιορισμό.

Ο Λι, 65 ετών, δεν συμμετείχε στις συναντήσεις με τους ομολόγους του τού Βιετνάμ και της Σιγκαπούρης τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση των δεσμεύσεων. Τελευταία φορά εθεάθη στο Πεκίνο στις 29 Αυγούστου να εκφωνεί μια κεντρική ομιλία σε φόρουμ για την ασφάλεια με αφρικανικά έθνη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιστεύει ότι ο Λι έχει τεθεί υπό έρευνα, ανέφεραν την Παρασκευή οι Financial Times, επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι είχε προσαχθεί την περασμένη εβδομάδα για ανάκριση και ήδη απομακρύνθηκε από τη θέση του. Δεν αναφέρονται οι λόγοι για την έρευνα.

«Δεν γνωρίζω την κατάσταση που αναφέρατε», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, απαντώντας στο αίτημα ενός δημοσιογράφου να σχολιάσει την απουσία του Λι από τη δημόσια θέα.

Ο Ραμ Εμάνιουελ, ο πρέσβης της Ουάσιγκτον στην Ιαπωνία, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X (στο www.twitter.com): «1ον: Ο υπουργός Αμυνας Li Shangfu δεν έχει φανεί ή ακουστεί επί τρεις εβδομάδες. 2ον: Δεν εμφανίστηκε για το ταξίδι του στο Βιετνάμ. Τώρα : Μήπως απουσιάζει από την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον αρχηγό του ναυτικού της Σιγκαπούρης επειδή τέθηκε σε κατ′ οίκον περιορισμό;»

As Shakespeare wrote in Hamlet, “Something is rotten in the state of Denmark.” 1st: Defense Minister Li Shangfu hasn’t been seen or heard from in 3 weeks. 2nd: He was a no-show for his trip to Vietnam. Now: He’s absent from his scheduled meeting with the Singaporean Chief of Navy…

