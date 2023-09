Τι σημαίνει η δίωξη του Χάντερ Μπάιντεν για τον Αμερικανό πρόεδρο

Οι μισοί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι οργισμένοι, επειδή θεωρούν ότι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζει 91 ποινικές κατηγορίες άδικα, ως «θύμα συνωμοσίας» του βαθέος κράτους που ενορχηστρώθηκε εν μέρει από το υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τζο Μπάιντεν.

Οι άλλοι μισοί θυμώνουν, θεωρώντας πως το ίδιο υπουργείο επί πέντε χρόνια καταδιώκει άδικα τον γιο του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, για φορολογικές υποθέσεις και για τη συμπεριφορά του, ενώ είναι αυτοανακηρυγμένος και μετανοημένος τοξικομανής.

Και τα δύο μέρη θεωρούν ότι οι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των νόμων στη χώρα τους είναι πολιτικοποιημένοι σε βαθμό… απελπισίας.

Ο δικηγόρος του Χάντερ Μπάιντεν, κληθείς να σχολιάσει το ότι ο πελάτης του παραπέμφθηκε σε δίκη αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οπλοκατοχή, απάντησε τονίζοντας πως ο εισαγγελέας λύγισε απέναντι στις «ανάρμοστες κομματικές πιέσεις» Ρεπουμπλικανών που υποστηρίζουν τον Τραμπ.

Εν τω μεταξύ, ο ακροδεξιός Ρεπουμπλικανός βουλευτής Αντι Μπιγκς υποστήριξε ότι οι κατηγορίες αποτελούν ελιγμό ώστε να φανεί ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης είναι… δίκαιο.

«Μην την πατήσετε. Προσπαθούν να τον προστατεύσουν από πολύ πιο σοβαρές κατηγορίες που θα του απαγγελθούν!» έγραψε στο X, πρώην Twitter.

The Hunter Biden indictment on federal gun charges is a move to make you think that the DOJ is fair.

Don’t fall for it.

They’re trying to protect him from way more serious charges coming his way!

— Rep Andy Biggs (@RepAndyBiggsAZ) September 14, 2023