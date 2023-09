Ερντογάν για Σουηδία: «Πρώτα η εφαρμογή του νόμου, μετά η ένταξη στο ΝΑΤΟ» – Αντιδράσεις και από την Ουγγαρία

Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ πραγματοποίησε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σχολιάζοντας ότι «πρώτα από όλα, η Σουηδία πρέπει να εκπληρώσει το καθήκον της. Δεν αρκεί η προετοιμασία του νόμου, είναι απαραίτητη η εφαρμογή του».

«Εάν ενθαρρύνουν τους τρομοκράτες να διαδηλώσουν, σημαίνει ότι δεν εκπληρώνουν το καθήκον τους», προσέθεσε χαρακτηριστικά.

Συνδέοντας το θέμα με την προμήθεια των F-16 από τις ΗΠΑ, ο Τούρκος πρόεδρος είπε: «Όπως στις ΗΠΑ υπάρχει η Βουλή των Αντιπροσώπων, έτσι και εδώ υπάρχει το Κοινοβούλιο που παίρνει τις αποφάσεις».

President Erdoğan:

“(Sweden’s NATO accession) First of all, Sweden must fulfill its duty. It is not enough to prepare the law; it is necessary to implement it.”

