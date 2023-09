WSJ: Ο πρώην ΥΠΕΞ της Κίνας είχε «εξωσυζυγική σχέση» στις ΗΠΑ

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Τσιν Γκανγκ, ο οποίος απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Ιούλιο, είχε εξωσυζυγική σχέση την περίοδο κατά την οποία ήταν πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει σήμερα Τρίτη η Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τσιν συνεργάζεται σε έρευνα η οποία επικεντρώνεται τώρα στο κατά πόσο η σχέση ή η συμπεριφορά του έθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Κίνας.

Senior Chinese officials have been told that an investigation found ex-Foreign Minister Qin Gang to have engaged in an extramarital affair https://t.co/KK3wG0LqZW

— The Wall Street Journal (@WSJ) September 19, 2023