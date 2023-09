Η ανταλλαγή κρατουμένων και το ενδεχόμενο διπλωματικής «στροφής» της Δύσης

Το αεροσκάφος που μετέφερε πέντε Αμερικανούς οι οποίοι απελευθερώθηκαν από το Ιράν προσγειώθηκε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το CNN. Μία ημέρα πριν, είχε ξεκινήσει η επιχείρηση ανταλλαγής τους –με συγχρονισμό σχεδόν χορογραφικό–, με πέντε Ιρανούς οι οποίοι κρατούνταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια ώρα, ιρανικά κεφάλαια ύψους 6 δισ. δολ. «ξεπάγωναν», στο πλαίσιο σπάνιας συμφωνίας ανάμεσα σε δύο «παραδοσιακούς» εχθρούς.

Η ανταλλαγή ήταν το αποτέλεσμα πολύμηνων συνομιλιών με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία ήταν μπλοκαρισμένα στη Νότια Κορέα, μεταφέρθηκαν, μέσω Ελβετίας, σε τράπεζες της Ντόχα.

The US and Iran clinched a rare detainee swap, in which five US citizens were exchanged for five Iranians. The deal also saw the transfer of $6 billion in Iranian funds https://t.co/AcZDG89SYA pic.twitter.com/wXh35olEw8

