Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Συμφωνία για κατάπαυση του πυρός 24 ώρες μετά τη νέα κλιμάκωση

Είκοσι τέσσερις ώρες αφού ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν προχώρησε σε επίθεση στην περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, οι δυνάμεις των Αρμενίων στην περιοχή συμφώνησαν στους όρους που τέθηκαν από τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε και το υπουργείο Αμυνας του Αζερμπαϊτζάν, αναφέροντας ότι οι αρμενικές δυνάμεις στην περιοχή συμφώνησαν να «καταθέσουν τα όπλα, να εγκαταλείψουν τις θέσεις μάχης και τις στρατιωτικές θέσεις και να προχωρήσουν σε πλήρη αφοπλισμό», ενώ όλα τα όπλα και ο βαρύς εξοπλισμός θα παραδοθούν στον αζερικό στρατό.

Η αζέρικη προεδρία επιβεβαίωσε επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων αύριο Πέμπτη στην πόλη Γεβλάκ του Αζερμπαϊτζάν.

Το ρωσικό πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι οι Αρμένιοι της περιοχής θα συναντηθούν με τις αζερικές Αρχές αύριο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, η συμφωνία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση Ρώσων ειρηνευτών, οι οποίοι –σύμφωνα με τη Μόσχα– συνεχίζουν το έργο τους στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι «οι Ρώσοι ειρηνευτές κάνουν ό,τι μπορούν για την προστασία των αμάχων» καθώς και ότι η χώρα του βρίσκεται σε επαφή με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και τις αρχές του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Σε δηλώσεις του σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν είπε ότι η Αρμενία «δεν συμμετείχε» στην σύνταξη της συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ.

«Εχουμε λάβει γνώση της απόφασης των αρχών του Καραμπάχ να παύσουν τις εχθροπραξίες και να καταθέσουν τα όπλα», δήλωσε σε διάγγελμά του προς το έθνος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, την επομένη της επίθεσης του Αζερμπαϊτζάν για την ανακατάληψη του διαφιλονικούμενου θύλακα.

Ο Αρμένιος πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η Αρμενία δεν έχει στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή από τον Αύγουστο του 2021.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πως οι Αρμένιοι του Ναγκόρνο-Καραμπάχ είναι ανοιχτοί σε συνομιλίες με το Μπακού.

«Οι Αρμένιοι [στην περιοχή] μπορούν θεωρητικά να ζήσουν υπό αζερική διακυβέρνηση, αλλά τα παραδείγματα της ιστορίας καθιστούν δύσκολο να φανταστεί κανείς κάτι τέτοιο», πρόσθεσε, τονίζοντας παράλληλα πως ο «ο διάλογος με το Μπακού είναι κρίσιμης σημασίας».

Ο ίδιος τόνισε, ωστόσο, ότι η πρόταση της αζερικής πλευράς για ανθρωπιστικούς διαδρόμους είναι μια «πρόσκληση σε γενοκτονία».

Επισήμανε μάλιστα πως έχουν συναφθεί συγκεκριμένες συμφωνίες με τη Ρωσία σχετικά με την ασφάλεια που αφορούν περιπτώσεις όπως την πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων.

Τονίζεται επίσης ότι, στό πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Ιράν ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται οι πτήσεις προς το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία.

Η Αρμενία είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι τουλάχιστον 32 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 200 τραυματίστηκαν κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν χθες οι δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν στον διαφιλονικούμενο θύλακα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Αντονι Μπλίνκεν, συνομίλησε αργά το βράδυ της Τρίτης με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίεφ, και τον κάλεσε να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση και ότι τα μέρη πρέπει να επαναλάβουν τον διάλογο για την επίλυση των εκκρεμών διαφορών μεταξύ του Μπακού και των Αρμενίων στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

I spoke to Azerbaijani President Aliyev today and urged him to immediately cease military actions in Nagorno-Karabakh. It is crucial for Azerbaijan to deescalate the situation to promote a peaceful resolution of the conflict.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 19, 2023