Εσπασε το ρεκόρ παραμονής Αμερικανού στο διάστημα

Αφού έσπασε το ρεκόρ νωρίτερα αυτόν τον μήνα για το μεγαλύτερο συνεχές χρονικό διάστημα Αμερικανού αστροναύτη, ο Φρανκ Ρούμπιο συμπλήρωσε την Πέμπτη ένα χρόνο σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η NASA συνεχάρη τον Ρούμπιο με ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Πέμπτη, γράφοντας: «Συγχαρητήρια στον αστροναύτη της NASA Φρανκ Ρούμπιο για τη συμπλήρωση ενός έτους στον @Space_Station. Στο πρώτο του ταξίδι στο διάστημα, ο Ρούμπιο έσπασε το ρεκόρ για Αμερικανό αστροναύτη».

Today, Frank Rubio of @NASA_Astronauts marks one full year in space! He holds the record for the longest single spaceflight by a U.S. astronaut.

Rubio returns home to Earth on Sept. 27. About his scientific journey on the @Space_Station: https://t.co/1erJYpWZ1T pic.twitter.com/akE1qa9Jm7

— NASA (@NASA) September 21, 2023