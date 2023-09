Σπάνιο βίντεο του Βλαντιμίρ Πούτιν: Σαραντάρης παίζει πινγκ πονγκ σε διακοπές στη Φινλανδία

Στη δημοσιότητα ήρθε ένα νέο βίντεο από το παρελθόν του Ρώσου ηγέτη.

Το μέχρι σήμερα αθέατο υλικό περιήλθε στην κατοχή του φινλανδικού δικτύου YLE από «ανώνυμη πηγή».

Σε αυτό φαίνεται ένας αμήχανος Βλαντιμιίρ Πούτιν με γυαλιστερή φόρμα και μακρύτερα μαλλιά, σε οικογενειακές διακοπές στη Φινλανδία.

Το βίντεο καταγράφηκε μια Πρωτομαγιά των αρχών της δεκαετίας του 1990, όταν ο Πούτιν –τότε περίπου 40 χρόνων και αξιωματικός της KGB– είχε γίνει σύμβουλος του Ανατόλι Σόμπτσακ, δημάρχου Αγίας Πετρούπολης.

Στο οπτικό υλικό Πούτιν και Σόμπτσακ παίζουν πινγκ πονγκ με αντιπάλους τους σωματοφύλακες του δημάρχου. Ο Πούτιν εμφανίζεται κλασικά αγέλαστος, αν και κάποια στιγμή φαίνεται να ανθυπομειδιά.

Archival videos of Putin from the early 1990s were published by Finnish broadcaster Yle

“A unique home archive shows how Putin spent his free time at a luxury villa in southern Finland during the collapse of the Soviet Union.”

At the time, Putin was head of the foreign… pic.twitter.com/WJYX8pi1U4

