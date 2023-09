Μεξικό: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί από την υπερχείλιση ποταμού

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων εννέα αγνοείται μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε τη Δευτέρα η υπερχείλιση ποταμού στην πολιτεία Χαλίσκο του δυτικού Μεξικού.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, Χουάν Ιγνάσιο Αρόγιο Βεραστέγι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την πολιτεία Χαλίσκο για περίπου δύο ώρες: από τις 5 έως τις 7 το πρωί (τοπική ώρα).

«Εννέα αγνοούμενοι και επτά νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός», σημείωσε. Αργότερα εντοπίστηκε και όγδοος νεκρός.

While many parts of #Mexico are experiencing severe drought, storms earlier today in #Jalisco caused flash floods that have killed at least 7 people with 9 reported missing#Floods pic.twitter.com/qW5VJ2qnFC

— Shadab Javed (@JShadab1) September 26, 2023