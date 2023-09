Φον ντερ Λάιεν: Τελευταία ευκαιρία για μελλοντική ευημερία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία γεννήθηκε από την ανάγκη προστασίας των πολιτών και του πλανήτη, αλλά σχεδιάστηκε επίσης ως ευκαιρία για την οικοδόμηση της μελλοντικής ευημερίας, τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ομιλία της στην Τσεχία.

Η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, τηρείται αυτή η «υπόσχεση» καθώς «πέρυσι, για παράδειγμα, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη μειώθηκαν κατά περίπου 2,5%, ενώ η οικονομία αυξήθηκε κατά 3,5%. Μειώσαμε επιτυχώς τις εκπομπές μας ενώ παράλληλα αναπτύσσουμε την οικονομία μας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία «υποστηρίχτηκε από τεράστιες επενδύσεις –NextGenerationEU και REPowerEU– για να επιταχυνθεί η μετάβαση στην καθαρή οικονομία του αύριο».

We have approved the revised NextGenerationEU plan for Czechia.

It brings 2.2 billion euros in additional funding.

With a #REPowerEU chapter to invest in clean energy and the skills needed to succeed in the industrial transition ↓ https://t.co/o0PeU40biT

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 26, 2023