Μυστήριο με το λιονταράκι που βρέθηκε να περιφέρεται σε δρόμο της Σερβίας

Ένα μωρό λιονταράκι, μόλις λίγων μηνών, που εντοπίστηκε να περιφέρεται σε επαρχιακό δρόμο της βόρειας Σερβίας, μεταφέρθηκε σε ζωολογικό κήπο.

Το θηλυκό λιονταράκι, που βρέθηκε στα προάστια της Σουμπότιτσα, μιας πόλης κοντά στα σύνορα με την Ουγγαρία, βρήκαν κάτοικοι της περιοχής υποσιτισμένο και αδύναμο, σύμφωνα με τη Σόνια Μάντιτς από τον Ζωολογικό Κήπο Πάλιτς.

Το μωρό εντόπισαν κάτοικοι της περιοχές οι οποίοι και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

An exhausted #lion cub was found on the side of the road near Subotica in Serbia. The malnourished cub is being cared for at the Palic Zoo, and is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/6SbtDrIePs

