Τραγωδία στο Ιράκ: Βίντεο από τη στιγμή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στη δεξίωση γάμου

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 150 τραυματίστηκαν σε δεξίωση γάμου στη Νινευή του Ιράκ, με τις Αρχές να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια του κτιρίου, που κάηκε ολοσχερώς, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της Νινευής, Χασάν αλ-Αλάκ, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος 113 ανθρώπων, ενώ τα κρατικά Μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 100 νεκρούς και 150 τραυματίες.

Η φωτιά ξέσπασε σε μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων μετά το άναμμα φωτοβολίδων κατά τη διάρκεια του γαμήλιου εορτασμού, οι οποίες προκάλεσαν φωτιά στην οροφή, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Στο παρακάτω βίντεο, φαίνεται η στιγμή που ξεσπάει η φονική φωτιά προκαλώντας την ανείπωτη τραγωδία:

New video shows moment fire breaks out at wedding in Iraq, killing at least 114 people. Death toll expected to rise pic.twitter.com/IK0yEZDkEO

— BNO News (@BNONews) September 27, 2023