Αιφνιδιαστική επίσκεψη Στόλτενμπεργκ στο Κίεβο: «Οι ουκρανικές δυνάμεις κερδίζουν έδαφος»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Κίεβο, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «κερδίζουν σταδιακά έδαφος» στην αντεπίθεσή τους εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Στόλτενμπεργκ είπε επίσης ότι τα ρωσικά στρατεύματα πολεμούν για τις «αυτοκρατορικές αυταπάτες» της Μόσχας.

Looks like something is going on in Kyiv…

NATO’s Secretary-General Jens Stoltenberg is in town & so are the Defense Ministers of France & the U.K. pic.twitter.com/VIYQzPG4bo

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2023