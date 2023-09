Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον που υποδυόταν τον Ντάμπλντορ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Εφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Βρετανο-ιρλανδός ηθοποιός Μάικλ Γκάμπον, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του καθηγητή Αλμπους Ντάμπλντορ σε έξι από τις οκτώ ταινίες του Χάρι Πότερ.

Η γυναίκα και ο γιος του ανέφεραν ότι ο «αγαπημένος τους σύζυγος και πατέρας» έφυγε σήμερα, αφότου έπαθε πνευμονία.

O άλλοτε παρουσιαστής της εκπομπής «Top Gear» Tζέρεμι Κλάρκσον αποχαιρέτησε τον ηθοποιό λέγοντας ότι «ήταν διασκεδαστικός και τρομερός καλεσμένος. Είχαμε ονομάσει στροφή της πίστας δοκιμών προς τιμήν του».

Oποιον ρόλο κι αν έπαιξε σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από εξήντα χρόνια, ο Γκάμπον ήταν πάντα άμεσα αναγνωρίσιμος από την χροιά της φωνής του.

I’m so sad to hear that Michael Gambon has died. He was hugely amusing, and such a tremendous guest, we even named a corner after him.

— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) September 28, 2023