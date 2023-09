Bρετανία: Εκοψαν το εμβληματικό δέντρο του «Ρομπέν των Δασών»

Το δέντρο του Sycamore Gap βρέθηκε κομμένο κατά τα φαινόμενα με ηλεκτρικό πριόνι, κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ.

«Η αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ βρίσκεται σε θέση να επιβεβαιώσει ότι, δυστυχώς, το διάσημο δέντρο του Sycamore Gap έπεσε τη νύκτα», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Εχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε σκοπίμως».

Το πιο πολυφωτογραφημένο ίσως δέντρο της Βρετανίας, ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, βρισκόταν κοντά στο ρωμαϊκό τείχος που είχε κτισθεί για να ανακόψει εισβολές βαρβαρικών ορδών. Ηταν επίσης γνωστό ως δέντρο του «Ρομπέν των Δασών» καθώς ήταν κεντρικό φόντο σε μια χαρακτηριστική σκήνη της ομώνυμης ταινίας του 1991.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από αυτό που είχε αναγορευθεί «δέντρο της χρονιάς» το 2016 δεν μένουν παρά οι ρίζες.

Η τοπική βουλευτής Μέρι Φόι έκανε λόγο για «πράξη βλακώδους βανδαλισμού». «Μία θλιβερή ημέρα για το εμβληματικό Sycamore Gap, που θα λυπήσει πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο».

Στο Twitter (X), ο τοπικός βουλευτής Στίβεν Μπρίτζετ δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δένδρο κόπηκε με πριόνι.

Ο δήμαρχος Τζέιμι Ντρίσκολ εξέφρασε και αυτός την οργή του για την πράξη «βανδαλισμού» όπως τη χαρακτήρισε.

I can’t express how angry I am at the vandalism of the tree at #SycamoreGap.

People have had their ashes scattered there. People have proposed there. I’ve picnicked there with my wife and kids. It’s part of our collective soul.

We must bring whoever did this to justice. pic.twitter.com/DLYcSj0tFE

— Mayor Jamie Driscoll (@MayorJD) September 28, 2023