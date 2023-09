Ορμπαν για Ουκρανία: «Οχι» σε διαπραγματεύσεις για ένταξη εμπόλεμης χώρας στην Ε.Ε.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, ότι θα πρέπει να απαντηθούν «πολύ δύσκολα ζητήματα» προτού η Ευρωπαϊκή Ενωση μπορέσει να ξεκινήσει συνομιλίες ένταξης με την Ουκρανία.

Οι χώρες της Ε.Ε. πρόκειται να αποφασίσουν τον Δεκέμβριο αν θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα απαιτούσαν την ομόφωνη υποστήριξη και των 27 μελών. Διπλωμάτες έχουν πει ότι η Ουγγαρία μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο.

«Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το ερώτημα –όταν κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου θα έχουμε διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Ουκρανίας– αν μπορούμε πράγματι να εξετάσουμε σοβαρά το ενδεχόμενο ένταξης μιας χώρας και να ξεκινήσουμε ενταξιακές συνομιλίες με μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο», δήλωσε ο Ορμπαν μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο.

«Δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το έδαφος αυτής της χώρας, καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται ακόμη, δεν ξέρουμε πόσο μεγάλος είναι ο πληθυσμός της, καθώς φεύγει … το να δεχτούμε μια χώρα στην Ε.Ε. χωρίς να γνωρίζουμε τις παραμέτρους της, αυτό θα ήταν πρωτοφανές».

«Ετσι, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε σε πολύ μακρά και δύσκολα ερωτήματα μέχρι να φτάσουμε να αποφασίσουμε πραγματικά για την έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών», δήλωσε.

Orban said #Hungary would not support #Ukraine in any way in the international arena until it “restores the former rights of ethnic Hungarians on its territory”

The Hungarian prime minister said this during a speech in the local parliament, Reuters reports.

Hungarian… pic.twitter.com/gXC0zBsSm7

— NEXTA (@nexta_tv) September 25, 2023