Ελον Μασκ: Εκανε ανάρτηση υπέρ του AfD, επέκρινε τη Γερμανία για το μεταναστευτικό

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ παρενέβη σήμερα στη γερμανική πολιτική σκηνή, αναπαράγοντας στην πλατφόρμα Χ την ανάρτηση ενός άλλου λογαριασμού, υποστηρικτική προς την ακροδεξιά παράταξη της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).

Το μεταναστευτικό βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία, ενόψει των εκλογών στη Βαυαρία και την Eσση στις 8 Οκτωβρίου αλλά και των ευρωεκλογών που θα ακολουθήσουν το 2024.

Is the German public aware of this? https://t.co/CMlRPRn4Z5

— Elon Musk (@elonmusk) September 29, 2023