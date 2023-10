Τουρκία: «Τρομοκρατική επίθεση» στην Αγκυρα – Νεκροί οι δύο δράστες

Βομβιστική επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Αγκυρα, κοντά στο κοινοβούλιο της χώρας, με τις αρχές να κάνουν λόγο για «τρομοκρατική ενέργεια», χωρίς μέχρι τώρα να έχει αποδοθεί σε κάποια συγκεκριμένη οργάνωση.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή της έκρηξης:

Σημειώνεται ότι το τουρκικό κοινοβούλιο θα ξεκινούσε αργότερα σήμερα τις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία.

«Δύο τρομοκράτες εμφανίστηκαν με ελαφρύ στρατιωτικό όχημα περίπου στις 09:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διευύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών και εξαπέλυσαν επίθεση με βόμβα», ανέφερε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από τους δράστες της επίθεσης «εξουδετερώθηκε» και ο άλλος σκοτώθηκε όταν πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε.

Δύο αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

BREAKING — An #Explosion and gun fire heard in #Turkey’s capital #Ankara around 9am in the morning, near the parliament and the ministries#Turkish Parliament opens today after summer recess. #Turkey #Ankara pic.twitter.com/l8BolV7CrA

— Saleem Iqbal Qadri (@SaleemQadri_) October 1, 2023