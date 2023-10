Συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους στα ισπανικά νυχτερινά κέντρα μετά τη φονική πυρκαγιά

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τρία γειτονικά νυχτερινά κέντρα στην Ισπανία ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες αναζητούν στα συντρίμμια τουλάχιστον πέντε αγνοούμενους, ενώ έχουν εντοπιστεί οι σοροί 13 θυμάτων.

Η πυρκαγιά στη νοτιοανατολική πόλη της Μούρθια ξέσπασε γύρω στις 6 το πρωί της Κυριακής στο κλαμπ La Fonda, προτού εξαπλωθεί στα γειτονικά κλαμπ Teatre και Golden, δήλωσαν αξιωματούχοι. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Τρεις σοροί είχαν ταυτοποιηθεί μέχρι αργά την Κυριακή. Η ταυτοποίηση των υπόλοιπων σορών θα μπορούσε να διαρκέσει ημέρες, καθώς τα δείγματα DNA θα έπρεπε να σταλούν στη Μαδρίτη για επεξεργασία.

Μεταξύ των αγνοουμένων ήταν ζευγάρι, ο Χόρχε και η Ρόσα Βαχιότα, που είχαν ταξιδέψει στη Μούρθια από την κοντινή πόλη Καραβάκα με δύο φίλους, ανέφερε η El Mundo. Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά.

Φίλη που τους είχε συνοδεύσει στο κλαμπ εκείνο το βράδυ έστειλε ηχητικό μήνυμα στη μητέρα της κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, λέγοντας: «Σ’ αγαπώ μαμά. Θα πεθάνουμε, μαμά σε αγαπώ». Στο βάθος ακούγονταν άνθρωποι να φωνάζουν να ανάψουν τα φώτα.

Δεν είναι σαφές αν η 28χρονη γυναίκα είναι ζωντανή.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε στον πρώτο όροφο του νυχτερινού κέντρου, το οποίο διαθέτει ισόγειο και πρώτο όροφο», δήλωσε ο Ντιέγκο Σεράλ, εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας.

Έντεκα από τις 13 σορούς που έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής βρέθηκαν στον πρώτο όροφο του La Fonda, ενώ δύο βρέθηκαν στα συντρίμμια στο ισόγειο. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία στο νυχτερινό κέντρο μπορεί να έφτασε μεταξύ 1.000 και 1.500 βαθμών Κελσίου.

