Ε.Ε.: Ιστορική συνεδρίαση των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ στο Κιέβο – Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης προς την Ουκρανία

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης της Ουκρανίας εν μέσω της εξελισσόμενης επιχείρησης αντεπίθεσης εναντίον της Ρωσίας αναμένεται να στείλουν οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που συναντώνται εκτάκτως σήμερα στο Κίεβο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συνεδριάζουν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών σε τρίτη χώρα, που βρίσκεται μάλιστα σε εμπόλεμη κατάσταση.

Τη σχετική ανακοίνωση μάλιστα έκανε πριν από λίγο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, που κρατούσε «επτασφράγιστο μυστικό» την εν λόγω αποστολή για λόγους ασφαλείας. «Η στήριξή μας δεν εξαρτάται από την εξέλιξη του πολέμου τις επόμενες μέρες και εβδομάδες», δήλωσε ο Μπορέλ και ξεκαθάρισε ότι η Ε.Ε. δεν αμφιταλαντεύεται σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας αφήνοντας παράλληλα αιχμές κατά της Ουάσιγκτον. «Ας δούμε τι θα συμβεί στις ΗΠΑ, αλλά, από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και να ενισχύουμε τη στήριξή μας» είπε χαρακτηριστικά σε ομάδα δημοσιογράφων που τον ακολουθούν στο ταξίδι αυτό. Εν μέσω μιας «υπαρξιακής απειλής εναντίον της Ευρώπης», σημείωσε ο Μπορέλ, είναι σημαντικό που η Ε.Ε. έδειξε ότι θέλει να ενισχύσει τη στρατιωτική ενίσχυση προς την Ουκρανία. Χθες, άλλωστε, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας συναντήθηκε με τον νέο υπουργό Αμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

