Ουκρανία: «Νωρίς για να κρίνουμε τον αντίκτυπο» της νίκης των φιλορώσων στη Σλοβακία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις στην Ουκρανία από τη νίκη του φιλορώσου υποψηφίου στις βουλευτικές εκλογές της Σλοβακίας.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, του οποίου το κόμμα SMER-SSD κέρδισε τις εκλογές του Σαββάτου, επρόκειτο να ξεκινήσει συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.

Θεωρείται ευρέως πιθανό ότι ο Φίτσο θα ενώσει τη φωνή του με του Ορμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος αντιτίθεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός ήταν από τους πρώτους που συνεχάρησαν τον Φίτσο για την εκλογική νίκη του.

Hungarian Prime Minister Viktor #Orban congratulated pro-Russian #Slovak politician Robert #Fico on his victory in the parliamentary elections. https://t.co/MSCaRzA6m6

