Τραμπ: «Οχι» Ανώτατου Δικαστηρίου στην πρώτη αγωγή για αποκλεισμό του από τις εκλογές του 2024

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα μια αγωγή που αποσκοπούσε στον αποκλεισμό του Ντόναλντ Τραμπ από τις εκλογές του 2024 βάσει συνταγματικής διάταξης που απαγορεύει σε όποιον «εμπλέκεται σε εξέγερση ή επανάσταση» να κατέχει δημόσιο αξίωμα.

Οι δικαστές απέρριψαν την έφεση του Τζον Αντονι Κάστρο, ενός φορολογικού συμβούλου από το Τέξας. Ο Κάστρο είχε προσφύγει κατά της απόφασης κατώτερου δικαστηρίου η οποία ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ασκήσει αγωγή ζητώντας τον αποκλεισμό του Τραμπ βάσει της 14ης τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος.

Αυτή ενδέχεται να μην είναι η τελευταία φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο καλείται να τοποθετηθεί επί του θέματος. Αλλες αγωγές σχετικά με τη 14η τροπολογία και τον Τραμπ εξακολουθούν να εξετάζονται σε κατώτερα δικαστήρια.

Η 14η τροπολογία αναφέρει: «Κανένα άτομο δεν θα γίνεται γερουσιαστής ή αντιπρόσωπος στο Κογκρέσο ή εκλέκτορας για τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο ή θα κατέχει αξίωμα, δημόσιο ή στρατιωτικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε Πολιτεία, το οποίο, έχοντας στο παρελθόν ορκισθεί να υποστηρίζει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενεπλάκη σε ανταρσία ή στάση εναντίον του ή παρείχε βοήθεια ή άσυλο στους εχθρούς τους».

Ο Τραμπ, ο επικρατέστερος υποψήφιος στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών συνέχισε να προβάλλει τον ψευδή ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 του εκλάπησαν μέσω εκτεταμένης απάτης.

Αλλες νομικές προσπάθειες για να αποκλεισθεί ο Τραμπ με βάση τη 14η τροπολογία βρίσκονται σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής που κατέθεσε στις 6 Σεπτεμβρίου η μη κομματική ομάδα Citizens for responsibility and ethics in Washington (Πολίτες για την ευθύνη και τη δεοντολογία στην Ουάσιγκτον).

Πηγή: Reuters