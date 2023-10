Επίσκεψη Ζελένσκι στο μέτωπο στην ανατολική Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι μετέβη στο μέτωπο στο ανατολικό τμήμα της χώρας, επισκεπτόμενος την περιοχή των τοποθεσιών Κουπιάνσκ και Λιμάν, που ήταν πρόσφατα στόχος επίθεσης ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Σήμερα επισκεπτόμαστε ταξιαρχίες μας που διεξάγουν αποστολές μάχης σε μια από τις έντονες ζώνες, το Κουπιάνσκ και το Λιμάν», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος με ανάρτηση στο Telegram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ο ίδιος μαζί με στρατιώτες μέσα σε κάτι που μοιάζει με οχυρωμένο καταφύγιο.

Ο Ζελένσκι είπε ότι «συζήτησε την επιχειρησιακή κατάσταση στο πεδίο της μάχης, τα τρέχοντα θέματα και τις ανάγκες με διοικητές ταξιαρχιών και στρατιώτες».

Today, we are visiting our brigades that are fighting in one of the hotspots, the Kupyansk-Lyman direction where Russian occupiers constantly try to attack our positions. The 103rd Territorial Defense Brigade, the 68th “Oleksa Dovbush” Jeager Brigade, and the 25th “Sicheslav”… pic.twitter.com/9cF4tw5Fxs

