Ε.Ε.: Συμφωνία των 27 για τη μεταναστευτική μεταρρύθμιση

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης συμφώνησαν επί κρίσιμης σημασίας κειμένου της μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής πολιτικής, ανακοίνωσε η ισπανική προεδρία της Ε.Ε.

«Συμφωνία! Οι πρεσβευτές της Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία για τον κανονισμό που θα αφορά περιπτώσεις κρίσεων ή ανωτέρας βίας στον τομέα της Μετανάστευσης και του Ασύλου», αναφέρει σε ανάρτησή της η ισπανική προεδρία.

📣 Deal! EU Ambassadors have reached an agreement on the regulation addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum.#COREPERII #EU2023ES #EUMigration pic.twitter.com/9ikt98a7sg

