Τουρκία: Νέοι βομβαρδισμοί εναντίον του PKK στο βόρειο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας εξαπέλυσαν και σήμερα αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, καταστρέφοντας 22 στόχους, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Aμυνας της Τουρκίας.

Τα αεροπορικά πλήγματα εξαπολύθηκαν γύρω στις 7 το βράδυ στις περιοχές Μετίνα, Γκάρα, Χακούρκ, Καντίλ και Aσος. Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Aμυνας, ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιποίνων για την πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση στην Aγκυρα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Turkey on Wednesday launched fresh strikes against Kurdish targets in Iraq and warned of more intense cross-border air raids after concluding that militants who staged a weekend attack in Ankara came from Syria.https://t.co/a28MfnKFO6 pic.twitter.com/cmo9grjuun

