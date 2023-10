Ινδία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 102 αγνοούμενοι μετά από υπερχείλιση λίμνης των Ιμαλαΐων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη βορειοανατολική Ινδία και αγνοείται η τύχη 102 άλλων, μεταξύ των οποίων 22 στρατιώτες, αφού σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν ρήγμα παγετώνα στις όχθες λίμνης, με αποτέλεσμα να προκληθούν αστραπιαίες πλημμύρες σε μια ορεινή κοιλάδα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι, τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters (σύμφωνα με πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 και οι αγνοούμενοι σε 82).

Η καταστροφή, η οποία πλήττει 22.000 ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων στα όρη της νότιας Ασίας που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή.

The Himalayan state of Sikkim in north-east India suffered heavy rainfall triggering flash floods in the Teesta river on Tuesday night. Twenty-three army personnel are reportedly missing, and a search operation is underway. #Sikkim #rain #flooding pic.twitter.com/Qax1JVuvbE

— BBC News India (@BBCIndia) October 4, 2023